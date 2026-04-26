Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобразования сказало про новый факультатив для старшеклассников в Беларуси

Новый факультатив появится у старшеклассников в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министерство образования сказало про новый факультатив для старшеклассников в Беларуси.

Ведомством была утверждена учебная программа факультативных занятий «Микроэлектроника» для учащихся десятых и одиннадцатых классов. Программа рассчитана на два года — по 34 часа в каждом классе. Еженедельно на факультатив отводится один час. На проведение практических занятий предусмотрено 16 часов — по 8 часов в каждом классе.

На факультативе школьники узнают о производстве и тестировании микросхем, основах моделирования и программирования микроконтроллеров, роли белорусской электронной компонентной базы для экономического суверенитета республики.

Факультатив направлен на формирование у учащихся представления про принципы работы, проектирование и применение микроэлектронных устройств и систем, на развитие интереса к инженерно-техническим профессиям. Также он направлен на подготовку к осознанному выбору будущей профессиональной деятельности в области микроэлектроники.

Тем временем перечень запрещенных для подростков работ изменился в Беларуси.

Ранее Минобразования сказало, кто может поступить в вузы по собеседованию при отметках в аттестате от 7 баллов.

Кроме того, врачи предупредили белорусов о заболевании, которым можно заразиться во время работы на даче из-за популярного удобрения.