Минобразования сказало про новый факультатив для старшеклассников в Беларуси

Министерство образования сказало про новый факультатив для старшеклассников в Беларуси.
Ведомством была утверждена учебная программа факультативных занятий «Микроэлектроника» для учащихся десятых и одиннадцатых классов. Программа рассчитана на два года — по 34 часа в каждом классе. Еженедельно на факультатив отводится один час. На проведение практических занятий предусмотрено 16 часов — по 8 часов в каждом классе.
На факультативе школьники узнают о производстве и тестировании микросхем, основах моделирования и программирования микроконтроллеров, роли белорусской электронной компонентной базы для экономического суверенитета республики.
Факультатив направлен на формирование у учащихся представления про принципы работы, проектирование и применение микроэлектронных устройств и систем, на развитие интереса к инженерно-техническим профессиям. Также он направлен на подготовку к осознанному выбору будущей профессиональной деятельности в области микроэлектроники.
Тем временем перечень запрещенных для подростков работ изменился в Беларуси.
Ранее Минобразования сказало, кто может поступить в вузы по собеседованию при отметках в аттестате от 7 баллов.
Кроме того, врачи предупредили белорусов о заболевании, которым можно заразиться во время работы на даче из-за популярного удобрения.