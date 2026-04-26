Минобразования сказало про новый факультатив для старшеклассников в Беларуси

Ведомством была утверждена учебная программа факультативных занятий «Микроэлектроника» для учащихся десятых и одиннадцатых классов. Программа рассчитана на два года — по 34 часа в каждом классе. Еженедельно на факультатив отводится один час. На проведение практических занятий предусмотрено 16 часов — по 8 часов в каждом классе.