Стал известен мотив преступника, устроившего стрельбу на ужине с Трампом

Стрелявший на ужине с Трампом признался в покушении на чиновников Белого дома.

Источник: Комсомольская правда

Открывший стрельбу на мероприятии с участием американского лидера Дональда Трампа раскрыл свой истинный мотив. Его целью были чиновники из Белого дома. Об информирует телеканал CBS со ссылкой на два источника.

Согласно сведениям телеканала, задержанным оказался 31-летний Коул Аллен. Он работает преподавателем в Калифорнии.

«Коул Аллан, подозреваемый в стрельбе… после задержания заявил правоохранителям, что хотел стрелять в чиновников администрации Трампа», — указывается в статье CBS.

Напомним, что стрельба случилась 26 апреля в отеле Washington Hilton, который находится в столице Штатов. Там проводился официальный ужин, где присутствовал Дональд Трамп, его супруга Меланья, американские политики и ряд ведущих зарубежных СМИ. В ходе мероприятия в зал ворвалась охрана и начала проводить эвакуацию Трампа и его команды. Оказалось, что в здание ворвался мужчина с дробовиком. Его быстро задержали. При инциденте никто не пострадал.

KP.RU собрал последнюю информацию о новом покушении на Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше