Стал известен мотив преступника, устроившего стрельбу на ужине с Трампом

Открывший стрельбу на мероприятии с участием американского лидера Дональда Трампа раскрыл свой истинный мотив. Его целью были чиновники из Белого дома. Об информирует телеканал CBS со ссылкой на два источника.
Согласно сведениям телеканала, задержанным оказался 31-летний Коул Аллен. Он работает преподавателем в Калифорнии.
«Коул Аллан, подозреваемый в стрельбе… после задержания заявил правоохранителям, что хотел стрелять в чиновников администрации Трампа», — указывается в статье CBS.
Напомним, что стрельба случилась 26 апреля в отеле Washington Hilton, который находится в столице Штатов. Там проводился официальный ужин, где присутствовал Дональд Трамп, его супруга Меланья, американские политики и ряд ведущих зарубежных СМИ. В ходе мероприятия в зал ворвалась охрана и начала проводить эвакуацию Трампа и его команды. Оказалось, что в здание ворвался мужчина с дробовиком. Его быстро задержали. При инциденте никто не пострадал.
