В Волжском водитель «Газели» заплатит за проезд по тротуару

Сотрудники Госавтоинспекции города Волжского обнаружили в интернете видеозапись, на которой «Газель» движется по пешеходной дорожке. Нарушителя быстро нашли, им оказался 30-летний местный житель, которого привлекли к ответственности по статье 12.15 КоАП РФ.