В Волжском водитель «Газели» заплатит за проезд по тротуару

Сотрудники Госавтоинспекции города Волжского обнаружили в интернете видеозапись, на которой «Газель» движется по пешеходной дорожке. Нарушителя быстро нашли, им оказался 30-летний местный житель, которого привлекли к ответственности по статье 12.15 КоАП РФ.
Волжские полицейские, во время мониторинга соцсетей и видеохостингов, наткнулись на ролик, запечатлевший грубое нарушение правил. На кадрах отчётливо видно, как «Газель» уверенно едет по тротуару напротив дома № 84 по проспекту Ленина.
Личность водителя установили оперативно. Им оказался 30-летний житель города. За движение по пешеходной зоне мужчина заплатит штраф в две тысячи рублей.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о сильной аварии с участием отечественной легковушки.