Отпустите Гошу на заслуженный отдых

Вообще-то для большинства такие занятия не в диковинку. Сначала были уроки в школе, потом на курсах автовождения, в армии и на военных кафедрах. Справку о прохождении обучения должны иметь педагоги, воспитатели, медицинские работники, пожарные, сотрудники полиции, специалисты по охране труда. Однако эффективность учебы, как правило, невысока, о чем косвенно свидетельствует необходимость принятие новой концепции. Что говорить об учителях, если даже некоторые медики не владеют базовыми навыками помощи попавшим в беду.
Подчеркну — речь идет о доврачебной помощи, которую, по идее, должен уметь оказывать каждый. Что предпринять, если рядом у кого-то застрял в горле кусок хлеба? Как быстро очистить дыхательные пути захлебнувшегося водой? Что важнее: непрямой массаж сердца или искусственное дыхание? Список острых ситуаций обширен: дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи, удар молнией, поражение бытовым электричеством, внезапная остановка сердца, обморок, эпилептический припадок — всего не перечислишь. От действий (или бездействия) окружающих зависит жизнь человека. Бригада скорой помощи, конечно, спешит, но она не может мгновенно телепортироваться на место происшествия.
По статистике Всемирной организации здравоохранения, травма — третья по частоте причина смертности. Поэтому обучение обычных людей оказанию первой помощи — мировой тренд. Программа занятий максимально унифицирована. У нас же отсутствует единая методика: водителей, силовиков, школьников учат по-разному. В учебных центрах часто слабая материальная база. Вместо современного оборудования, манекенов с датчиками для отработки сердечно-легочной реанимации, тренажеров-дефибрилляторов, качественных расходных материалов — один-единственный морально и физически устаревший манекен по кличке «Гоша», которому давно пора на пенсию.
Не хватает и квалифицированных инструкторов. Учить должны люди с опытом работы в медицине катастроф — а в реальности занятия ведут преподаватели, сами никогда никого не реанимировавшие. Они просто читают лекции. Учащиеся получают теоретические представления вместо практических навыков. В стрессовой ситуации они не помогут. Выпускники таких формальных курсов не туда накладывают жгуты, перемещают травмированных, что категорически недопустимо, и даже сами могут грохнуться в обморок при виде крови.
Отдельная важнейшая тема — отсутствие сети дефибрилляторов в местах скопления людей. Они должны висеть на видных местах в школах, аэропортах, торгово-развлекательных центрах, на вокзалах и заводах. Это самое эффективное средство скорой помощи, позволяющее запустить сердце в первые минуты после остановки, когда, собственно, все и решается. Но общедоступный дефибриллятор — по-прежнему редкость. А те, что имеются, зачастую не готовы к работе из-за отсутствия сервисного обслуживания. Организация покупает дефибриллятор лишь для того, чтобы продемонстрировать его проверяющим, и не обучает сотрудников им пользоваться.
Именно государство должно координировать эту программу. Главное, чтобы все не свелось, как это порой случается, к созданию псевдоучебных организаций, делающих деньги на выдаче сертификатов и лицензий. Когда счет идет на минуты, бумажки бессмысленны. Помогут только отработанные до автоматизма навыки первой помощи, которыми владеет максимальное число людей.