Отпустите Гошу на заслуженный отдых

Отдельная важнейшая тема — отсутствие сети дефибрилляторов в местах скопления людей. Они должны висеть на видных местах в школах, аэропортах, торгово-развлекательных центрах, на вокзалах и заводах. Это самое эффективное средство скорой помощи, позволяющее запустить сердце в первые минуты после остановки, когда, собственно, все и решается. Но общедоступный дефибриллятор — по-прежнему редкость. А те, что имеются, зачастую не готовы к работе из-за отсутствия сервисного обслуживания. Организация покупает дефибриллятор лишь для того, чтобы продемонстрировать его проверяющим, и не обучает сотрудников им пользоваться.