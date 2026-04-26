Самарский «Союз-2.1а» с космическим грузовиком «Прогресс МС-34» успешно стартовал с Байконура

В воскресенье, 26 апреля, с космодрома Байконур в 01:22 выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» (производства РКЦ «Прогресс») с грузовым кораблем «Прогресс МС-34», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Источник: Роскосмос

«Прогресс МС-34» доставит на МКС 2518 кг грузов: топливо для дозаправки станции, продукты питания для экипажа, питьевая вода, санитарно-гигиенические средства, кислород для внутренней атмосферы МКС.

В багаже — 483 кг продовольствия для космонавтов: свежие фрукты, молочные продукты и готовые рационы питания.

Также среди грузов — новый скафандр для выходов в открытый космос «Орлан МКС» № 8.

В том числе на орбиту отправятся оборудование и расходные материалы для экспериментов:

«Виртуал» (с помощью VR-очков и приборов, отслеживающих реакции организма, проверяют, как невесомость влияет на зрение, вестибулярный аппарат и ориентацию в пространстве); «Нейроиммунитет» (изучает воздействие стресса на иммунитет и нервную систему); «Коррекция» (исследует проблему потери массы костной ткани во время космического полета); «Биодеградация» (проверяют, как микроорганизмы влияют на материалы внутри МКС); «Сепарация» (исследуют и совершенствуют методы регенерации воды).

«Прогресс МС-34» прибудет на станцию 28 апреля.