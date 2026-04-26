Самарский «Союз-2.1а» с космическим грузовиком «Прогресс МС-34» успешно стартовал с Байконура

«Виртуал» (с помощью VR-очков и приборов, отслеживающих реакции организма, проверяют, как невесомость влияет на зрение, вестибулярный аппарат и ориентацию в пространстве); «Нейроиммунитет» (изучает воздействие стресса на иммунитет и нервную систему); «Коррекция» (исследует проблему потери массы костной ткани во время космического полета); «Биодеградация» (проверяют, как микроорганизмы влияют на материалы внутри МКС); «Сепарация» (исследуют и совершенствуют методы регенерации воды).