В Чертковском районе Ростовской области сбили БПЛА

Ночью в Чертковском районе Ростовской области уничтожены беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — сказано в сообщении господина Слюсаря.
По данным министерства обороны России, с 20:00 25 апреля до 07:00 26 апреля БПЛА были атакованы 16 регионов, также несколько аппаратов военные сбили над акваторией Черного моря. Всего было уничтожено 203 беспилотника.
