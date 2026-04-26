В Чертковском районе Ростовской области сбили БПЛА

Ночью в Чертковском районе Ростовской области уничтожены беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — сказано в сообщении господина Слюсаря.

По данным министерства обороны России, с 20:00 25 апреля до 07:00 26 апреля БПЛА были атакованы 16 регионов, также несколько аппаратов военные сбили над акваторией Черного моря. Всего было уничтожено 203 беспилотника.

