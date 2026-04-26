Два рейса задержали в нижегородском аэропорту ночью 26 апреля

В ночь на 26 апреля в нижегородском аэропорту вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Из-за этого были задержаны несколько рейсов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
План «Ковер» ввели в аэропорту примерно в 22:00 25 апреля. Известно, что были задержаны два авиарейса из регулярного расписания.
В 06:53 26 апреля пресс-служба Росавиации сообщила, что ограничения на полеты в нижегородском аэропорту сняли.
Ранее мы писали, что 25 апреля в нижегородском аэропорту задержалис четыре рейса: два на прилет и еще два на вылет.