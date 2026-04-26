В Хабаровске родители выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку

Хабаровск в десятый раз присоединился ко Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Взрослые поменялись местами со своими детьми, прошли через рамки, регистрацию и строгие взгляды организаторов, чтобы на собственном опыте понять, через что проходят выпускники. Пробный экзамен по русскому языку развернулся на базе Правового лицея и собрал представителей родительской общественности со всего города, сообщает hab.aif.ru.
Процедуру воспроизвели с максимальной достоверностью. Участникам пришлось сдать телефоны и личные вещи, заполнить бланки и прослушать инструктаж, прежде чем зайти в аудиторию. Сама экзаменационная работа представляла собой сокращенный вариант заданий, аналогичных реальным, и была рассчитана всего на 30 минут вместо привычных трех-четырех часов. После написания родителям выдали ответы для самопроверки, чтобы они могли сразу оценить уровень собственных знаний.
В беседе с hab.aif.ru начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова рассказала, что акция дала родителям неожиданный практический опыт, которым они теперь намерены делиться с детьми.
«Вчера родители были очень довольны и задавали много вопросов организаторам прямо в аудитории. Говорят: вот теперь мы знаем, что рассказать нашим детям, что делать можно, а что категорически не нужно», — сообщила глава управления образования.
Одним из самых ценных наблюдений для участников, по словам Матвеенковой, стал эффект отвлекающего фактора. «Они ощутили очень важную вещь: когда один человек чего-то не понял, не так услышал или сделал неправильно и начинает задавать вопросы, все остальные учащиеся отвлекаются, теряется время, теряется концентрация. Организаторы специально обратили на это внимание», — пояснила она.
В управлении образования, добавила собеседница, уже пришли к выводу, что нынешнего охвата недостаточно. Одна школа и две-три аудитории вмещают условно 30−40 родителей, тогда как выпускников в Хабаровске в этом году около двух тысяч семисот. Это меньше одного процента от общего числа семей.
«Мы поняли, что нужно проводить такие акции в каждой школе в течение года для всех родителей одиннадцатиклассников. Если делать это повсеместно, эффект будет совершенно другой», — подчеркнула глава управления.
Всего ЕГЭ в краевом центре в текущем году будут сдавать около 2 700 выпускников из муниципальных школ. Для них подготовлено 22 пункта проведения экзаменов, на которых продолжат использовать две современные технологии: получение экзаменационных материалов через интернет и сканирование бланков непосредственно в аудиториях. Основной этап сдачи стартует 1 июня и продлится до 9 июля, для тех, кто получит неудовлетворительный результат по обязательным предметам, предусмотрены дополнительные сентябрьские сроки.