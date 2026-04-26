В Хабаровске родители выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку

Всего ЕГЭ в краевом центре в текущем году будут сдавать около 2 700 выпускников из муниципальных школ. Для них подготовлено 22 пункта проведения экзаменов, на которых продолжат использовать две современные технологии: получение экзаменационных материалов через интернет и сканирование бланков непосредственно в аудиториях. Основной этап сдачи стартует 1 июня и продлится до 9 июля, для тех, кто получит неудовлетворительный результат по обязательным предметам, предусмотрены дополнительные сентябрьские сроки.