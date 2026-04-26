В нижегородском аэропорту сняли ограничения на полеты

Их вводили в ночь на 26 апреля.

В аэропорту «Чкалов» в Нижнем Новгороде были сняты временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, аэропорт начал функционировать в обычном режиме.

Ранее мы сообщали, что ограничения действовали с 22:14 25 апреля до 6:53 26 апреля. Одновременно закрывали для приёма и отправки воздушных судов аэропорты Ярославля, Череповца и столичное Внуково.

За время ограничений были задержаны пять вылетов — в Шарм Эль Шейх, Москву, Ереван и Сочи, а также один рейс на прилёт из Екатеринбурга.