В нижегородском аэропорту сняли ограничения на полеты

В аэропорту «Чкалов» в Нижнем Новгороде были сняты временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, аэропорт начал функционировать в обычном режиме.
Ранее мы сообщали, что ограничения действовали с 22:14 25 апреля до 6:53 26 апреля. Одновременно закрывали для приёма и отправки воздушных судов аэропорты Ярославля, Череповца и столичное Внуково.
За время ограничений были задержаны пять вылетов — в Шарм Эль Шейх, Москву, Ереван и Сочи, а также один рейс на прилёт из Екатеринбурга.