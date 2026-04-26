Рустам Минниханов: «Слово Тукая актуально во все времена»

Родной язык — это живая сущность нации, хранилище ее души и памяти. В нем заключены моральные принципы, помогающие народу сохранять свою уникальность в постоянно меняющемся мире, подчеркнул руководитель республики.
Минниханов отметил, что Тукай является олицетворением татарской поэзии, многие поколения выросли на его бессмертных произведениях, его стихотворением «Родной язык» мы начинаем познавать мир, а в его философских стихах находим ответы на жизненные вопросы.
Раис РТ также подчеркнул, что творчество Тукая вне времени — оно исцеляет, пробуждает совесть и вдохновляет на создание нового. Он сыграл ключевую роль в развитии современного татарского литературного языка, отметил Раис РТ.
Минниханов также упомянул о возрастающей значимости творчества Мусы Джалиля, 120-летие которого отмечается в этом году.