Рустам Минниханов: «Слово Тукая актуально во все времена»

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики по случаю Дня родного языка и 140-й годовщины со дня рождения Габдуллы Тукая.

Источник: ИА Татар-информ

Родной язык — это живая сущность нации, хранилище ее души и памяти. В нем заключены моральные принципы, помогающие народу сохранять свою уникальность в постоянно меняющемся мире, подчеркнул руководитель республики.

Минниханов отметил, что Тукай является олицетворением татарской поэзии, многие поколения выросли на его бессмертных произведениях, его стихотворением «Родной язык» мы начинаем познавать мир, а в его философских стихах находим ответы на жизненные вопросы.

Раис РТ также подчеркнул, что творчество Тукая вне времени — оно исцеляет, пробуждает совесть и вдохновляет на создание нового. Он сыграл ключевую роль в развитии современного татарского литературного языка, отметил Раис РТ.

Минниханов также упомянул о возрастающей значимости творчества Мусы Джалиля, 120-летие которого отмечается в этом году.

