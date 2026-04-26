Работа рынков на Темернике приостановлена как минимум до середины мая

Рассмотрение дела о судьбе торговых рядов должно было состояться в конце апреля. Однако заседание пришлось отложить: представители ответчика в суд не явились. В результате слушание перенесли на середину мая, что автоматически продлило запрет на ведение торговли на данной территории, об этом сообщило издание DonDay со ссылкой на Первомайский районный суд Донской столицы.