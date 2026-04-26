Работа рынков на Темернике приостановлена как минимум до середины мая

В Ростове-на-Дону судебные разбирательства относительно деятельности торговых площадок на Темернике продолжаются. Пока что они останутся закрытыми до 13 мая.
Рассмотрение дела о судьбе торговых рядов должно было состояться в конце апреля. Однако заседание пришлось отложить: представители ответчика в суд не явились. В результате слушание перенесли на середину мая, что автоматически продлило запрет на ведение торговли на данной территории, об этом сообщило издание DonDay со ссылкой на Первомайский районный суд Донской столицы.
Напомним, крупные торговые объекты на Темернике прекратили работу еще в конце января текущего года. Поводом для жестких мер со стороны проверяющих органов стали нарушения санитарных норм, в частности — отсутствие медицинских книжек у ряда работников. Выявленные недочеты привели к временной блокировке деятельности площадок.
