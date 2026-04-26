Аэропорт Нижнего Новгорода снял ограничения на полеты утром 26 апреля

Ограничения в небе ввели накануне вечером, в 22:14 25 апреля, чтобы обеспечить безопасность полетов. Из-за этого часть рейсов из Нижнего Новгорода отправится позже расписания. Так, вылет в Шарм-эль-Шейх перенесли с полуночи на 10:00, в московское Шереметьево — с 22:45 на 10:45. Отправку в Ереван сдвинули с 08:20 на 11:05, в Анталью — с 01:10 на 11:20. Кроме того, задерживаются рейсы в Сочи и Екатеринбург.