12 семей из Хабаровского края борются в финале «Это у нас семейное»

Команда Суховей из Хабаровского края поделилась: «Этот конкурс для нас — возможность побыть вместе чуть больше, чем получается обычно. Семья — это главное в жизни». В заключительный день запланирована встреча с лётчиком-космонавтом Андреем Борисенко, после чего назовут имена победителей окружного полуфинала. Финал конкурса пройдёт 8 июля 2026 года в Москве, главные призы — 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Всего во втором сезоне зарегистрировались более 726 тысяч человек из 89 регионов России и 82 стран.