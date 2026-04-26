12 семей из Хабаровского края борются в финале «Это у нас семейное»

Во Владивостоке на площадке ДВФУ стартовал окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» (12+). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
56 семейных команд из 10 регионов Дальневосточного федерального округа собрались пройти серию интеллектуальных, творческих и спортивных испытаний, объединённых темой «Быть семьёй». Конкурс проводится по президентскому национальному проекту «Семья». Хабаровский край представляют 12 семей из Хабаровска, Николаевска-на-Амуре, Амурска, Бикина и села Нижнетамбовское Комсомольского района. Это семьи Таровских, Артюшенко — Рюмкиных — Фроловых, Гололобовых — Рагуновичей, Видяевых, Симаковых — Чипизубовых, Суховей, Дугаровых — Батоевых — Шагдаровых — Чимитовых, Авдонькиных и другие.
Генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин подчеркнул: «На полуфинал собрались 56 семей — более 300 человек. К нам приехали династии моряков, железнодорожников, аграриев, педагогов, врачей, музыкантов. Желаю участникам провести эти дни с пользой, увезти яркие впечатления. И главное: не забывайте — каждый из вас уже победитель. Потому что главный приз вы уже получили задолго до конкурса. Это ваша крепкая и дружная семья».
Одним из ярких моментов открытия стал праздничный хоровод в национальных костюмах. Партнёры организовали лекцию о здоровом питании школьников, отправку открыток по почте, выставку фоторабот «Красота в объективе» в честь 180-летия Русского географического общества.
Команда Суховей из Хабаровского края поделилась: «Этот конкурс для нас — возможность побыть вместе чуть больше, чем получается обычно. Семья — это главное в жизни». В заключительный день запланирована встреча с лётчиком-космонавтом Андреем Борисенко, после чего назовут имена победителей окружного полуфинала. Финал конкурса пройдёт 8 июля 2026 года в Москве, главные призы — 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Всего во втором сезоне зарегистрировались более 726 тысяч человек из 89 регионов России и 82 стран.
