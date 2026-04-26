За разведение огня на природе хабаровчанам грозят пятизначные штрафы

В 12 муниципалитетах Хабаровского края введен особый противопожарный режим. Запрещено все, что связано с открытым огнем: никаких костров, мангалов, сжигания травы и мусора, даже в бочках на собственном участке. Постановление правительства региона № 180-рп от 2 апреля 2026 года не оставляет пространства для маневра, напомнили в ГУ МЧС по региону.
Спасатели отметили, что вместе с теплой погодой наступает время тотального контроля. Патрульные группы будут отрабатывать каждое задымление, независимо от того, где оно замечено — в поле, на дачном участке или у гаражного кооператива. Любые попытки романтики у костра обернутся протоколом.
Штрафы за нарушение режима выписаны такие, что желание поджечь прошлогоднюю листву пропадет само собой. Для граждан — до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч. Индивидуальным предпринимателям грозит до 80 тысяч, а юридическим лицам за огненные эксперименты выставят счет до 800 тысяч рублей. И это только административная часть: если огонь перекинется на строения или лесные массивы и уничтожит имущество либо насаждения, наступит уголовная ответственность.
Отдельный сигнал от МЧС адресован тем, кто знает или догадывается о поджигателях. За сведения о виновниках пожаров в крае предусмотрено денежное вознаграждение. Так что сосед, поджигающий траву у забора, рискует не только кошельком, но и собственной конспирацией.