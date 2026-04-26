МВД опубликовало правила поведения во время СМС-атаки: что категорически запрещено делать

При СМС-атаке (или СМС-бомбинге) не стоит паниковать, отвечать на звонки или переходить по ссылкам из сообщений, предупредили в МВД России. Ведомство перечислило рекомендации для граждан на случай массированной рассылки сообщений на телефон, которая может привести к утечке данных и потере денег, пишет ТАСС.
В МВД пояснили, что такая атака обычно длится недолго и носит психологический характер. Главное — сохранять спокойствие. Категорически запрещается нажимать на подозрительные кнопки, сообщать коды и личные данные, а также вступать в переговоры с мошенниками.
В ведомстве рекомендовали россиянам заблокировать каждый спам-номер — это не остановит рассылку полностью, но упорядочит поток. Также можно активировать режим «Не беспокоить», обратиться к оператору за блокировкой коротких номеров или временным ограничением приема сообщений. При подозрительном переводе через СБП, предостерегли в МВД, не нужно возвращать деньги самостоятельно. Лучше всего связаться с банком по официальному номеру, ограничить или отключить в мобильном приложении переводы от незнакомцев и установить лимиты на входящие платежи.
Как ранее писал KP.RU, мошенники придумали новую схему обмана россиян. Аферисты создают фейковый чат соседей, где якобы обсуждают вопросы благоустройства, и приглашают туда жертву.