В Волгоградской области в ночь на 26 апреля ПВО не пришлось сбивать БПЛА

В Волгоградской области около 6 часов утра 26 апреля 2026 года отменили режим беспилотной опасности. Беспилотники ВСУ угрожали региону более 10 часов, во время которых ПВО были готовы отразить атаку. Однако задействовать системы не пришлось. По данным Минобороны, 203 БПЛА самолетного типа сбили этой ночью в России за пределами Волгоградской области.
Атаку отбивали, в том числе, в соседних Ростовской и Воронежской областях. Над Волгоградом воздушное пространство не закрывали, аэропорт «Сталинград» работает штатно, самолеты вылетают и садятся по расписанию.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.