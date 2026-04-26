В России скоро начнут действовать законы о маркировке товаров: что известно

С мая в России начинают действовать новые правила маркировки ряда товаров в системе «Честный знак». Об этом свидетельствуют документы, изученные РИА Новости.
Так, с 1 мая производители и продавцы радиоэлектроники — смартфонов, ноутбуков, ламп, розеток и другой техники — обязаны наносить на продукцию средства идентификации и передавать данные в систему «Честный знак». Аналогичные требования распространяются на сладости и кондитерские изделия из перечня правительства.
Для масложировой продукции и растительных масел вводятся более жесткие ограничения. Их розничная продажа будет запрещена, если сведения о маркировке отсутствуют в системе.
Отдельно прописаны сроки оплаты кодов маркировки для товаров, полученных до 30 апреля. При самостоятельном нанесении оплатить нужно в течение 30 дней, но не позднее даты ввода товара в оборот. Если маркировка наносится через сервис-провайдера — срок составляет один год.
С 22 мая также уточняются правила назначения и продления единого пособия. На выплату смогут претендовать нуждающиеся беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет. При этом обязательными условиями остаются наличие гражданства РФ и постоянное проживание в стране в этом статусе минимум 5 лет.
Ранее российский глава Владимир Путин подписал закон о бесплатном поступлении в вузы для вдов участников СВО.