Комсомольчанка победила в международном конкурсе плакатного искусства

Жительница Комсомольска-на-Амуре стала одной из победительниц второго сезона конкурса современного плакатного искусства «Время смыслов». Итоги подвели в Москве — участие в проекте приняли тысячи художников со всей страны и из-за рубежа.
Конкурс в этом году оказался особенно масштабным. Организаторы получили более 4,3 тысячи работ из 85 регионов России и 26 стран мира. Большую часть участников составили молодые авторы, а темы затрагивали всё — от истории Великой Отечественной войны до современных вызовов и традиционных ценностей.
Проект стартовал ещё осенью 2025 года и за это время заметно вырос. По сравнению с первым сезоном число заявок увеличилось примерно на треть, а география участников расширилась от стран СНГ до Азии, Ближнего Востока и даже Латинской Америки.
Среди победителей — комсомольчанка Варвара Петраш. Её работа «Каждое доброе дело меняет мир к лучшему!» признана одной из лучших в номинации «Важное — детям». Плакат выполнен в простой и понятной форме — на нём девочка делится зонтом с котёнком, и эта сцена превращается в цепочку добрых поступков.
В жюри конкурса вошли представители творческого сообщества и общественные деятели, а возглавил его писатель Сергей Лукьяненко. Победителей выбирали в 13 номинациях, и в итоговый список вошли 86 авторов, включая участников из других стран.
«Плакатное искусство способно вдохновлять общество и возвращать внимание к важным смыслам», — отметил заместитель полпреда президента в ДФО Григорий Куранов.
Итоги конкурса прокомментировал и вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он подчеркнул, что работы участников отражают общее настроение страны — стремление поддерживать друг друга и сохранять ценности, которые объединяют общество.