Саровчанин остался без 36 тысяч рублей после покупки прицепа у мошенников

24-летний житель Сарова стал жертвой мошенников, которые продавали прицеп в Сети. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Молодой человек нашел в соцсетях объявление о продаже прицепа серого цвета 2024 года выпуска. Продавец предлагал забрать товар за 36 тысяч рублей. Саровчанин связался с автором объявления и договорился о покупке прицепа — оплатить его нужно было сразу, переведя деньги на указанный счет.
Молодой человек выполнил требование продавца, однако тот после этого перестал выходить на связь. Поняв, что стал жертвой аферистов, саровчанин обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
