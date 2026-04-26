Саровчанин остался без 36 тысяч рублей после покупки прицепа у мошенников

Молодой человек нашел объявление в соцсетях.

Источник: Живем в Нижнем

24-летний житель Сарова стал жертвой мошенников, которые продавали прицеп в Сети. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Молодой человек нашел в соцсетях объявление о продаже прицепа серого цвета 2024 года выпуска. Продавец предлагал забрать товар за 36 тысяч рублей. Саровчанин связался с автором объявления и договорился о покупке прицепа — оплатить его нужно было сразу, переведя деньги на указанный счет.

Молодой человек выполнил требование продавца, однако тот после этого перестал выходить на связь. Поняв, что стал жертвой аферистов, саровчанин обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Недавно мы рассказывали о почтальоне из Арзамаса, которая перевела на «безопасные счета» 6,7 млн рублей.