Стрелявший на ужине с Трампом мужчина рассказал, кто был его целью

Открывший огонь на ужине в отеле Washington Hilton, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, заявил о том, что его целью были чиновники администрации главы государства. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на осведомленный источник.

— Коул Аллан, подозреваемый в стрельбе… заявил правоохранителям, что хотел стрелять в чиновников администрации Трампа, — говорится в материале.

Аллен — учитель из Калифорнии. Он работает преподавателем в компании C2 Education, имеет степень бакалавра машиностроения Калифорнийского технологического института и степень магистра компьютерных наук Калифорнийского государственного университета.

Дональд Трамп уточнил, что вооруженный мужчина «попытался прорваться» через контрольно-пропускной пункт, однако был остановлен Секретной службой. По словам президента, хоть преступник, несший несколько видов оружия, был обезврежен, в зале прозвучали выстрелы.

Двоих служащих Национальной гвардии США в конце ноября 2025 года ранили огнестрельным оружием неподалеку от Белого дома. Пострадавшие военные были в критическом состоянии. Как произошла стрельба, кто в ней замешан и какова была реакция Дональда Трампа — в материале «Вечерней Москвы».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше