Из-за прошедших в субботу дождей вода в Каме поднялась на 10 сантиметров

В ЕДДС Перми сообщили, что 26 апреля из-за прошедших накануне дождей вода в Каме поднялась на 10 сантиметров.
Показатели Камской ГЭС следующие:
Нижний бьеф: 89,75 м (рост за сутки +10 см). Критический уровень начала подтопления территории составляет 93,8 м.
Верхний бьеф: 106,12 м (рост за сутки +10 см). Нормальный подпорный уровень (НПУ) — 108,5 м.
В настоящее время все показатели значительно ниже критических отметок. На территории города Перми не зафиксировано случаев подтопления или затопления жилых домов, дачных участков и других объектов инфраструктуры. Ситуация находится под контролем специалистов и не вызывает опасений.
Что делать при угрозе подтопления?
— В случае обнаружения признаков подтопления или возникновения чрезвычайной ситуации жителям Перми рекомендуется немедленно обращаться по единому номеру экстренных служб — 112, — советуют специалисты.