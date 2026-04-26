Жителю Красноярского края грозит до 8 лет тюрьмы за хранение пороха

37-летнему мужчине из Балахтинско-Новосёловского округа грозит до восьми лет лишения свободы за незаконное хранение банок с порохом.
По информации МВД, взрывчатое вещество обнаружили и изъяли у нарушителя сотрудники отделов участковых уполномоченных и уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий.
Мужчина, хранивший три металлические банки с порохом у себя дома в шифоньере, рассказал, что приобрёл вещество для личных нужд в Красноярске.
В отношении гражданина возбудили уголовное дело по ч. 1 статьи «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Расследование завершено. Дело передано в Балахтинский районный суд для рассмотрения по существу.
Нарушитель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.