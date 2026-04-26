Комсомольчанка открыла в Чувашии художественную выставку

Художник из Комсомольска-на-Амуре Ирина Кочергина открыла в Чувашском государственном художественном музее выставку «Духовное наследие народов России». Экспозиция работает в рамках проекта «Женщина в искусстве», который на протяжении шести лет реализуют на Дальнем Востоке. С этого года география проекта расширилась, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Профессиональный художник из Комсомольска-на-Амуре Ирина Кочергина представила в Чебоксарах выставку «Духовное наследие народов России». Экспозиция создана в рамках международного выставочного проекта «Женщина в искусстве», созданного в 2020 году инициативной группой женщин-художников из разных краев и областей России и зарубежья. Ирина Кочергина при поддержке Юлии Громовой из Хабаровска и Ирины Чипенко из города Чебоксары.
— Участниками в Чебоксарах стали художники из Приамурья, Якутии, Сибири, Башкортостана, Татарстана, Чувашии, Мари Эл, Крыма, Туркменистана, Хакасии, Китая, областей Центральной России. Мы пытаемся на языке искусства обсудить со своими зрителями чрезвычайно важную проблему сохранения национального духовного наследия, — рассказали организаторы.
В экспозицию вошли более 130 живописных и графических произведений, а также работы мастеров прикладного искусства: вышивка, керамика, скульптура. Художественные произведения основаны на древних культурных традициях, которые бережно передаются из поколения в поколение, сохраняя национальную идентичность.