В Хабаровском крае с 26 апреля упростят оформление гражданства детям

С 26 апреля жители Хабаровского края смогут оформлять гражданство новорождённым детям через интернет. Речь идёт о подаче заявления в электронном виде без необходимости личного визита в ведомства.
Нововведение касается подтверждения гражданства ребёнка, полученного по рождению. Теперь родители смогут отправить все необходимые документы онлайн, что заметно ускорит процесс и избавит от лишних походов по инстанциям.
Изменения затрагивают и круг заявителей. Помимо родителей, оформить гражданство смогут усыновители и другие законные представители, если у них есть соответствующие полномочия.
Закон, который вводит такие правила, был принят осенью 2025 года и вступает в силу спустя 180 дней после публикации. Именно поэтому воспользоваться новым форматом можно уже с конца апреля.
Для жителей Хабаровского края это означает более простой и понятный процесс — без очередей и лишней бумажной волокиты. Оформление документов становится быстрее, а контролировать статус заявления можно дистанционно.