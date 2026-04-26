В Хабаровском крае с 26 апреля упростят оформление гражданства детям

Теперь родители смогут отправить все необходимые документы онлайн, что заметно ускорит процесс и избавит от лишних походов по инстанциям.

С 26 апреля жители Хабаровского края смогут оформлять гражданство новорождённым детям через интернет. Речь идёт о подаче заявления в электронном виде без необходимости личного визита в ведомства.

Нововведение касается подтверждения гражданства ребёнка, полученного по рождению. Теперь родители смогут отправить все необходимые документы онлайн, что заметно ускорит процесс и избавит от лишних походов по инстанциям.

Изменения затрагивают и круг заявителей. Помимо родителей, оформить гражданство смогут усыновители и другие законные представители, если у них есть соответствующие полномочия.

Закон, который вводит такие правила, был принят осенью 2025 года и вступает в силу спустя 180 дней после публикации. Именно поэтому воспользоваться новым форматом можно уже с конца апреля.

Для жителей Хабаровского края это означает более простой и понятный процесс — без очередей и лишней бумажной волокиты. Оформление документов становится быстрее, а контролировать статус заявления можно дистанционно.