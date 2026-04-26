Россиянам рассказали, как вести себя во время кибератак

В МВД России объяснили основные правила поведения при СМС-атаке, также известной как СМС-бомбинг. Это целенаправленная кибератака, при которой на номер жертвы за короткое время приходит огромное количество сообщений. Цель злоумышленников — вызвать панику, вынудить владельца номера перейти по ссылке или сообщить личные данные, что может привести к утечке информации и хищению денег, сообщает ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что СМС-бомбинг длится недолго и носит прежде всего психологический характер. Лучшая защита — сохранять спокойствие и действовать обдуманно. Категорически запрещается отвечать на звонки, переходить по ссылкам из сообщений, нажимать на подозрительные кнопки, вступать в диалог с мошенниками, а также сообщать коды подтверждения и любые персональные данные.
Для снижения нагрузки рекомендуется блокировать каждый номер, с которого приходит спам. Это не остановит атаку полностью, но поможет упорядочить поток сообщений. Также полезно активировать на смартфоне режим «Не беспокоить», обратиться к оператору с просьбой ограничить входящие с коротких номеров или временно запретить приём сообщений и звонков.
Если на карту поступил подозрительный перевод через Систему быстрых платежей, нельзя возвращать деньги самостоятельно. Следует немедленно связаться с банком по официальному номеру и сообщить о транзакции. Для профилактики в мобильном приложении банка можно ограничить или отключить приём переводов от незнакомцев, а также установить лимиты на входящие суммы.
