Ричмонд
+12°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, как вести себя во время кибератак

Категорически запрещается отвечать на звонки, переходить по ссылкам из сообщений, нажимать на подозрительные кнопки.

В МВД России объяснили основные правила поведения при СМС-атаке, также известной как СМС-бомбинг. Это целенаправленная кибератака, при которой на номер жертвы за короткое время приходит огромное количество сообщений. Цель злоумышленников — вызвать панику, вынудить владельца номера перейти по ссылке или сообщить личные данные, что может привести к утечке информации и хищению денег, сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что СМС-бомбинг длится недолго и носит прежде всего психологический характер. Лучшая защита — сохранять спокойствие и действовать обдуманно. Категорически запрещается отвечать на звонки, переходить по ссылкам из сообщений, нажимать на подозрительные кнопки, вступать в диалог с мошенниками, а также сообщать коды подтверждения и любые персональные данные.

Для снижения нагрузки рекомендуется блокировать каждый номер, с которого приходит спам. Это не остановит атаку полностью, но поможет упорядочить поток сообщений. Также полезно активировать на смартфоне режим «Не беспокоить», обратиться к оператору с просьбой ограничить входящие с коротких номеров или временно запретить приём сообщений и звонков.

Если на карту поступил подозрительный перевод через Систему быстрых платежей, нельзя возвращать деньги самостоятельно. Следует немедленно связаться с банком по официальному номеру и сообщить о транзакции. Для профилактики в мобильном приложении банка можно ограничить или отключить приём переводов от незнакомцев, а также установить лимиты на входящие суммы.

