Под Волгоградом водитель заплатит 2 тысячи за езду по пешеходным зонам

Мужчина ехал по тротуару на «Газели».

Источник: Комсомольская правда

Автохам из Волжского заплатит штраф в 2000 рублей за езду по тротуару возле дома на проспекте Ленина. На водителя, который грубо нарушает правила дорожного движения, пожаловались горожане. Возмутительную ситуацию люди сняли на видео и выложили в сеть. В интернете на нее наткнулись полицейские, которые установили владельца фургона и составили на него протокол.

Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, штраф за движение по пешеходным зонам получил 30-летний местный житель. Сообщать о таких фактах могут и сами жители — чтобы нарушителей на улицах стало меньше.