Белоруска обратилась в прокуратуру после отказа в ранней пенсии

Подробности сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.
Женщина обратилась за назначением ей пенсии за выслугу лет по отдельной категории медицинских работников. В комиссии ей было отказано в реализации данного права по причине невключения в специальный стаж периода работы с 2003 по 2007 год в должности медицинской сестры физиотерапевтического отделения в клинике учреждения образования.
Согласно абзацу 3 части 1 статьи 48 закона «О пенсионном обеспечении» у отдельных категорий медработников есть право на пенсию за выслугу лет со снижением общеустановленного возраста на пять лет. Для женщин обязательным условием является наличие специального стажа не менее 25 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев в период до 1 января 2009 года.
Проведенная прокуратурой проверка показала, что в спорный период 53-летняя жительница Витебска работала на полную ставку в клинике, где которой был дневной стационар и отделение реабилитации.
«Работа велась во вредных условиях труда, что подтверждалось начислением соответствующих доплат и предоставлением дополнительного отпуска», — обратили внимание в прокуратуре.
Но несмотря на наличие оснований для включения указанного периода в стаж, ранее выданная клиникой справка была отозвана.
«В результате специальный стаж женщины до 2009 года был неправомерно ограничен 10 годами 27 днями, что послужило препятствием для назначения ей пенсии», — уточнили в ведомстве.
Соответственно, белоруске хватало стажа, и она имела право на раннюю пенсию. Дело рассматривалось в судебном порядке, право женщины на раннюю пенсию подтвердили.