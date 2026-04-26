В Прикамье открыли двери более 100 заводов и фабрик для экскурсий

Экскурсии на заводы и фабрики в честь Года промышленности запустили в Пермском крае, рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
В акции «День без турникетов» участвуют более 100 предприятий. Жители региона могут бесплатно посетить производства, увидеть технологические процессы и узнать, как работают современные заводы и фабрики. Список экскурсий и описание предприятий опубликованы на сайте Центра развития туризма.
Среди предприятий-участников — Пермская судоверфь, «Промобот», Краснокамская фабрика игрушки, Чусовской металлургический завод, кондитерская фабрика «Пермская» и другие.
