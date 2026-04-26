Хабаровский край поможет создать полигон для спецназа в ДНР

ДНР направят строительные материалы, технику, а также оборудование для работы с дронами.

Хабаровский край подключился к созданию учебного полигона для подразделений спецназа в Донецкой Народной Республике. О планах сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своих социальных сетях.

Речь идёт о базе, которая строится недалеко от линии боевого соприкосновения. Здесь планируют готовить бойцов к современным условиям — отрабатывать ближний бой, учиться противодействовать беспилотникам и, наоборот, эффективно использовать БПЛА как в городской среде, так и на открытой местности.

Регион возьмёт на себя часть работ по оснащению полигона. В ДНР направят строительные материалы, технику, а также оборудование для работы с дронами. Особый упор будет сделан именно на современные технологии, которые сегодня играют ключевую роль в боевых действиях.

Тема поддержки новых территорий для Хабаровского края не новая. Ранее регион уже участвовал в восстановлении инфраструктуры, помогал с поставками техники и гуманитарной помощи, а также выстраивал рабочие связи с территориями Донбасса.

Визит Дмитрия Демешина в ДНР, который состоялся ранее, стал продолжением этой работы. Тогда глава региона лично оценил ситуацию на месте, пообщался с военнослужащими и обсудил, какая помощь требуется в первую очередь. По итогам поездки было принято решение усилить участие края в проектах, связанных с обеспечением и подготовкой подразделений.

