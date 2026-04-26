Нижегородка поблагодарила бригаду скорой за поддержку в стрессовой ситуации

Жительница Нижнего Новгорода поблагодарила 714-ю бригаду скорой помощи за поддержку в стрессовой ситуации — женщина выразила свою благодарность в письме министру здравоохранения. Об этом рассказал главред МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Женщине понадобилась экстренная помощь в кабинете стоматолога — у нее поднялось давление до 180/120. На вызов приехали медики 714-й бригады, которые сделали пациентке ЭКГ и ввели препараты. После этого женщину доставили в городскую больницу № 5. То, как бригада выполнила свою работу, заставило женщину обратиться в Минздрав.
«Всю дорогу они проявляли искреннее неравнодушие, поддерживали диалог, чтобы отвлечь меня от тревоги. Их чуткость помогла мне справиться со стрессом в экстренной ситуации», — рассказала пациентка.
Женщина попросила премировать медиков. По ее словам, именно такие люди возвращают веру в отечественную медицину.
