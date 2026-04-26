Покинувшая Россию легкоатлетка Исинбаева напомнила о себе в интервью

Россиянам она также рассказала, что изучает китайский, психологию и стала коучем, получив степень РСС. На вопрос о том, если место, куда ей хочется возвращаться снова и снова, Исинбаева витиевато ответила, что любит путешествовать, посетила 52 страны и мечтает побывать в Антарктиде. При этом свои будущие путешествия она готова планировать только через призму спортивной карьеры своих детей, которым она усиленно во всем помогает.