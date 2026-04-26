Еще в 5 сел Момского района Якутии проведут интернет

Высокоскоростной интернет проведут еще в пять сел Момского района Республики Саха (Якутия) в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в администрации главы и правительства региона.
Так, до конца 2027 года стабильная связь появится в селе Суон-Тит, а до конца 2028-го — в селах Хонуу, Буор-Сысы, Соболох и Сасыр. Ранее интернет стандарта 4G стал доступен в селах Хонуу, Буор-Сысы и Чумпу-Кытыл.
«Для жителей Момского района вопросы качественной связи и интернета имеют особое значение. Благодарим руководство республики за поддержку. Подключение новых сел и развитие мобильной связи дадут серьезный импульс развитию территории и улучшению качества жизни людей», — сказал глава района Дмитрий Аммосов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.