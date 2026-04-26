«Встали на пути смертельной угрозы»: в Крыму отметили 40-летие Чернобыля

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. Страшная катастрофа — авария на Чернобыльской АЭС произошла 40 лет назад. В Крыму проживают около 4 тысяч пострадавших от воздействия радиации в результате Чернобыльской и других аварий и катастроф. Об этом сообщил в МАХ глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Мы всегда будем помнить о подвиге тех, кто встал на пути смертельной угрозы. Спасибо вам, друзья!», — сказано в сообщении.

По информации главы республики, в Крыму проживает более 4 тысяч человек, пострадавших от воздействия радиации в результате Чернобыльской и других аварий и катастроф. Важно обеспечить каждому из них достойный уровень социальной поддержки.

В республике действует ряд мер такой поддержки — от компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50% до льготного проезда в общественном транспорте.

«В этом году “чернобыльцам” и другим гражданам, пострадавшим от радиационных воздействий, предоставляется единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей и 5 тысяч рублей в зависимости от категории», — уточнил глава Крыма.

Последствия Чернобыльской катастрофы ужаснули мир. Огромные территории европейской части СССР подверглись радиоактивному загрязнению, напомнил Сергей Аксенов. Пострадали миллионы людей в России, Белоруссии, на Украине. «Облако Чернобыля» задело и Европу.

«Но все могло быть еще страшнее и масштабнее, если бы не героизм, мужество и готовность к самопожертвованию людей, участвовавших в ликвидации последствий атомной аварии, в том числе крымчан. Они спасли многие тысячи жизней. Зачастую — ценой собственной жизни и здоровья. Мы отдаем дань памяти и уважения этим самоотверженным людям», — подытожил Сергей Аксенов.

