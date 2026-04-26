Нижегородку с поддельными водительскими правами задержали в Шахунье

Поначалу женщину привлекли к административной ответственности за отсутствие страховки на автомобиль. Однако, когда полицейские принялись вносить информацию о нарушении в базу данных, выяснилось, что ее водительское удостоверение зарегистрировано на совершенно другого человека. Документ изъяли и передали криминалистам. Те подтвердили: права изготовлены кустарным способом.
На допросе автоледи призналась, что никакую автошколу не заканчивала. И права, и свидетельство об обучении она просто приобрела у незнакомца в Москве. Сделка обошлась в 80 тысяч рублей.
Теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о подделке документов. Максимальное наказание — до года лишения свободы. В полиции в очередной раз напоминают, что использование фальшивых прав является преступлением.