В Чебоксарском округе Чувашии отремонтируют участок дороги к 3 деревням

Участок дороги Кугеси — Атлашево — Новочебоксарск — Малые Коснары — Мерешпоси, который связывает три деревни, отремонтируют в Чебоксарском округе Чувашии по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в окружной администрации.
Работы проведут на отрезке протяженностью 5,6 км. Там заменят асфальт, обустроят остановочные павильоны, нанесут разметку и установят дорожные знаки. Контракт с подрядчиком заключен на два года. Ремонт этого участка важен для жителей деревень Малое Князь-Теняково, Мерешпоси и Малые Коснары, которые пользуются данной дорогой.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.