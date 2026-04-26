Ярмарку трудоустройства в Алтайском крае посетили почти 7 тысяч человек

Во всех городах и районах состоялось 240 кадровых мероприятий.

Почти 7 тысяч жителей Алтайского края посетили Всероссийскую ярмарку трудоустройства, которая прошла 17 апреля при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в управлении региона по труду и занятости населения.

Во всех городах и районах состоялось 240 кадровых мероприятий. Так, в Барнауле в комплексе «Титов Арена» 60 предприятий и организаций представили свыше 3 тысяч рабочих мест. В ярмарке участвовали также организации, оказывающие помощь ветеранам СВО и их родным.

Школьники, студенты и взрослые соискатели присоединились к полезным интерактивам фестиваля профессий. Для них организовали мастер-классы, тренинги и дискуссии по различным темам, связанным с трудоустройством и профессиональным ростом.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.