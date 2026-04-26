В Пермском крае поддержат предпринимателей в сфере туризма

Предприниматели Пермского края смогут получить грант на создание кемпингов и баз отдыха, что отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве по туризму и молодежной политике региона.
Конкурсный отбор проводится до 15 мая включительно. Размер гранта составляет до 15 млн рублей, при этом получатель поддержки должен вложить не менее 50% собственных средств от бюджета проекта.
Участвовать в отборе могут предприниматели, планирующие обустроить жилую и рекреационную зоны. Проект должен включать установку некапитальных объектов кемпинг-размещения, кемпинговых палаток и других аналогичных конструкций, некапитальных санитарных узлов, приобретение специализированного оборудования для людей с ограниченными возможностями здоровья, создание системы визуальной информации и навигации. С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.