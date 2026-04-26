«Не склоняться перед бандитами»: Президент Ирана назвал условия диалога с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о противоречиях в действиях США по ближневосточному урегулированию. В разговоре с пакистанским коллегой Асифом Али Зардари, как передает Press TV, он заявил, что враждебные шаги Вашингтона, включая морскую блокаду, несовместимы с заявлениями Белого дома о стремлении к диалогу.
По слова иранского президента, восстановление доверия будет крайне сложным из-за давления и противоречивой политики США. Пезешкиан заявил, что Тегеран не вступит в переговоры под давлением, угрозами или в условиях блокады.
Иран не должен бояться санкций и не намерен «склоняться перед бандитами», но остается открытым для диалога, подчеркнул он, заметив, что для начала США должны доказать искренность своих намерений.
«Нельзя одновременно вводить против нас санкции и усиливать их, а потом требовать, чтобы мы сидели за столом и вели переговоры», — сказал президент Ирана, процитировав поговорку: «Сначала докажи свою братскую привязанность, а потом предъявляй претензии».
ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США фиксируют определенный прогресс в переговорах с Ираном по ближневосточному урегулированию. По ее словам, с иранской стороны в последние дни наблюдается позитивная динамика.