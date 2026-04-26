Кормящих матерей и беременных в Пензе обеспечат дополнительным питанием

Новую меру поддержки кормящих матерей и беременных запустят в Пензе в мае, что отвечает задачам нацпроекта «Семья», сообщил глава города Олег Денисов.
Женщинам будут выдавать продуктовые наборы, чтобы создать условия для полноценного развития малышей, отметил мэр. Получить помощь смогут беременные со сроком более 28 недель, состоящие на учете в городских медучреждениях. Кормящие также имеют право на такую помощь с момента выписки из роддома и до достижения малышом возраста четырех месяцев при наличии справки о грудном вскармливании.
Каждый месяц они будут получать 18 упаковок молока с жирностью 3,2% — всего почти 3,7 кг. Еще 12 пачек 5-процентного творога общим весом 1,2 кг. Набор подобран с учетом потребностей матерей в важных питательных веществах.
«Поддержку окажем малообеспеченным семьям, чей доход не превышает 31 818 рублей на человека, и многодетным независимо от материального положения. При подсчете количества детей учтем в том числе совершеннолетних в возрасте до 23 лет, если они проходят очное обучение в образовательных учреждениях», — рассказал Олег Денисов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.