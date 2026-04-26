В Курске с берега реки Тускарь собрали 50 мешков мусора

Участники акции «Вода России», которая прошла в Курске при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», собрали с берега реки Тускарь 50 мешков мусора. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов Курской области.
«В Курской области центральное мероприятие акции прошло в областном центре — на берегу реки Тускарь. В нем приняло участие около 40 человек, было собрано 50 мешков мусора. В дальнейшем его вывезли на специально отведенное место», — рассказал заместитель министра природных ресурсов региона Алексей Черкасов.
К акции присоединились все районы республики. Ее старт был дан 17 апреля в Набережных Челнах. В этот день состоялось 268 субботников, в которых приняли участие более 26 тысяч человек, собравших свыше 8,4 тысячи мешков.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.