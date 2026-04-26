В Биробиджане спасатели МЧС судили «Зарница 2:0»

В Биробиджане прошла масштабная военно-спортивная игра «Зарница 2:0», где судьями выступили спасатели МЧС России по Еврейской автономной области (12+). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Участники, биробиджанские школьники, не просто соревновались, но и получали реальные навыки для жизни. Этапы, курируемые МЧС, проверяли ребят на скорость и хладнокровие. Дети на время надевали противогазы и защитные костюмы, а затем эвакуировали одного из команды из условной зоны заражения. Навыки ориентирования и самоспасения проверяли особенно строго: школьники демонстрировали судьям правильную вязку спасательных узлов и способы кладки костра.
Как отметил полковник Александр Штремель: «Главное — не победа, а умение не растеряться в сложной ситуации. Такие игры формируют культуру безопасности и воспитывают настоящих граждан — смелых, ответственных и готовых прийти на помощь».
Соревнования проводятся в Биробиджане регулярно и направлены на патриотическое воспитание молодёжи и получение практических навыков действий в чрезвычайных ситуациях.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru