В Биробиджане спасатели МЧС судили «Зарница 2:0»

Участники, биробиджанские школьники, не просто соревновались, но и получали реальные навыки для жизни. Этапы, курируемые МЧС, проверяли ребят на скорость и хладнокровие. Дети на время надевали противогазы и защитные костюмы, а затем эвакуировали одного из команды из условной зоны заражения. Навыки ориентирования и самоспасения проверяли особенно строго: школьники демонстрировали судьям правильную вязку спасательных узлов и способы кладки костра.