В Малгобеке начался ремонт гимназии № 1

Капитальный ремонт гимназии № 1 начался в городе Малгобеке по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве образования и науки Республики Ингушетии.
Специалисты уже разбирают перегородки, потолки, инженерные сети, полы, окна и двери. К концу мая планируется приступить к основным этапам — штукатурке стен и потолков, установке окон и дверей, монтажу систем отопления, вентиляции и слаботочных сетей. Также проведут кровельные работы и обновят фасад здания. Завершить капитальный ремонт должны к концу августа этого года.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.