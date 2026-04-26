Белый дом встревожила возможная связь между исчезновением ученых и теориями об НЛО

Американские специальные службы начали расследование серии таинственных смертей и исчезновений ученых, связанных с аэрокосмической отраслью, ядерными разработками и другими отраслями науки, важными для национальной безопасности. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Среди упомянутых случаев — исчезновение в феврале генерал-майора ВВС в отставке Уильяма Маккасланда, руководившего исследовательским центром космических технологий. В список также включены ученый НАСА Майкл Дэвид Хикс, скончавшийся в 2023 году, и его пропавшая коллега Моника Реза.

События привлекли внимание президента США Дональда Трампа, а также законодателей-республиканцев Джеймса Комера и Эрика Берлисона. Они обратились к ФБР и другим ведомствам с требованием расследовать «возможную зловещую связь». Недавняя смерть исследователя НЛО Дэвида Уилкока лишь подогрела интерес к этой теме.

Эксперты видят причину появления подобных теорий в устоявшемся представлении о связи НЛО с ядерными объектами. Сьюзан Маккасланд Уилкерсон, супруга пропавшего генерала, выступает против домыслов. Она подчеркивает, что ее муж ушел в отставку почти 13 лет назад и не имел доступа к секретной информации.

Директор Национальной разведки США Талси Габбард заявила о том, что инопланетные цивилизации в самом деле могут существовать. Она подчеркнула, что у нее есть «свои взгляды» по этому поводу, но ей «приходится быть осторожнее» из-за занимаемой должности.

