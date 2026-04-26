К бренду «Сделано в Хабаровском крае» присоединились 2 анимационные студии

Две анимационные студии «Мечталета» и «Рокотески» присоединились к зонтичному бренду «Сделано в Хабаровском крае». Поддержка креативному бизнесу оказывается по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономического развития Хабаровского края.
«Хотя к проекту присоединилось немало представителей креативных индустрий, это первые в истории “Сделано в Хабаровском крае” заявки от мультипликаторов. Это замечательный почин, который, надеемся, поддержат другие анимационные студии региона», — подчеркнула директор центра «Мой бизнес» Ксения Прохорова.
Для продвижения участников проекта была доработана программа мер поддержки. Она включает льготные займы под ставку 7,2% годовых, бесплатное размещение в столичном флагманском магазине, бесплатное участие в выставках и ярмарках от центра «Мой бизнес», приоритет при предоставлении комплексных услуг, льготную аренду помещений, а также содействие в выходе на международные рынки и на региональные витрины маркетплейсов.
Как поделились опытом в компании «Мечталета», особенно важны для начинающих студий поддержка образовательных программ и курсов повышения квалификации для решения кадровой проблемы, а также возможность получения средств на создание коротких тизеров, с которыми молодая команда может выйти к инвесторам. Для более опытных анимационных студий на первый план выходит поддержка экспортной деятельности: бесплатное участие в международных выставках и бизнес-миссиях, помощь в проведении переговоров, сертификации и не только.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.