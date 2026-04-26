На Урале посчитают вальдшнепов

В Свердловской области посчитают вальдшнепов.

Источник: департамент по охране животного мира Свердловской области

Ежегодно 30 мая проходит Всероссийский учет вальдшнепов — краснокнижных птиц. Размерами они напоминают небольшую утку или крупного голубя. Живут в лесу. Их можно узнать по примечательному клюву: он тонкий и достигает примерно 9 сантиметров в длину. Вальдшнепы ведут ночной образ жизни.

— Учет основан на подсчете вечерних «тяг» вальдшнепов — характерных брачных полетов самцов, — сообщили в департаменте по охране животного мира Свердловской области. — Данные, собранные волонтерами по всей стране, помогают ученым оценить численность вида, отследить динамику популяции, понять особенности распределения птиц по регионам, разработать меры охраны.

Чтобы принять участие в пересчете вальдшнепов, нужно заполнить анкету на сайте департамента. 30 мая необходимо выбрать подходящий участок леса с открытыми пространствами рядом, приехать на место за 30−40 минут до заката и записать количество и время пролетов птиц.

Отметим, что на протяжении всего XX столетия на этих уникальных птиц велась активная охота, что поставило их на грань исчезновения.