Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сохраняем историю»: бойцы трудового отряда Красноярска приведут в порядок могилы ветеранов

В Красноярске с 27 апреля по 8 мая пройдёт акция «Сохраняем историю», приуроченная ко Дню Победы. Бойцы Трудового отряда главы.

В Красноярске с 27 апреля по 8 мая пройдёт акция «Сохраняем историю», приуроченная ко Дню Победы. Бойцы Трудового отряда главы города приведут в порядок могилы участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны. За 16 лет существования акции было благоустроено 850 памятных мест. В этом году планируется обновить не менее 20 объектов. Работы на кладбищах пройдут 7 и 8 мая. В этом году бойцы будут работать по обращениям горожан, а также приводить в порядок могилы, за которыми некому ухаживать. Жители могут оставлять заявки на благоустройство конкретных захоронений до 6 мая по будням с 9 до 18:00. Это не просто уборка — ребята знакомятся с историями жизни ветеранов, через судьбы конкретных людей узнают больше о Великой Победе и сохраняют память о ней, — отметил командир отряда Роман Витенко.