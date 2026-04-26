«Сохраняем историю»: бойцы трудового отряда Красноярска приведут в порядок могилы ветеранов

В Красноярске с 27 апреля по 8 мая пройдёт акция «Сохраняем историю», приуроченная ко Дню Победы. Бойцы Трудового отряда главы города приведут в порядок могилы участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны. За 16 лет существования акции было благоустроено 850 памятных мест. В этом году планируется обновить не менее 20 объектов. Работы на кладбищах пройдут 7 и 8 мая. В этом году бойцы будут работать по обращениям горожан, а также приводить в порядок могилы, за которыми некому ухаживать. Жители могут оставлять заявки на благоустройство конкретных захоронений до 6 мая по будням с 9 до 18:00. Это не просто уборка — ребята знакомятся с историями жизни ветеранов, через судьбы конкретных людей узнают больше о Великой Победе и сохраняют память о ней, — отметил командир отряда Роман Витенко.