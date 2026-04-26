Волгоградских школьников предложили не нагружать «лишними» предметами

Лидер Справедливой России Сергей Миронов в интервью ТАСС раскритиковал перегруженность школьной программы. Он заявил, что из неё пора убрать предметы, которые не несут практической пользы, например, второй иностранный язык. По словам политика, современные выпускники школ не умеют самостоятельно добывать знания и анализировать информацию, поэтому им так тяжело потом учиться в вузах.