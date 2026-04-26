Волгоградских школьников предложили не нагружать «лишними» предметами

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал отказаться от «второстепенных» предметов в школьной программе, например — от второго иностранного языка.
Лидер Справедливой России Сергей Миронов в интервью ТАСС раскритиковал перегруженность школьной программы. Он заявил, что из неё пора убрать предметы, которые не несут практической пользы, например, второй иностранный язык. По словам политика, современные выпускники школ не умеют самостоятельно добывать знания и анализировать информацию, поэтому им так тяжело потом учиться в вузах.
Вместо того чтобы гнаться за количеством дисциплин, нужно вернуть в образование здравый смысл и сосредоточиться на том, что действительно пригодится каждому человеку для общей образованности, — считает председатель СР.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал об инициативе продлить учебный год до середины июня.