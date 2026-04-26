В Хабаровске завершился международный турнир по боксу

В Хабаровске в «Платинум Арене» завершились финальные бои международного турнира по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщает правительство Хабаровского края, за медали боролись 169 боксёров из 21 страны. Победителем в командном зачёте стала сборная России. Соревнования прошли в рамках президентской государственной программы «Спорт России». Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поприветствовал участников по видеосвязи.
Турнир памяти Константина Короткова впервые состоялся в Хабаровске в 1961 году, а с 2008 года имеет статус международного. В этом году он стал частью Года спорта в Хабаровском крае. Из 12 российских победителей трое представляют Хабаровский край. Это комсомольчанин Гароглан Ханджанов, уроженец Охотска Алексей Гуков и хабаровчанин Дмитрий Карманов.
Глава региона поздравил спортсменов и отметил символичность проведения состязаний в год спорта. Он подчеркнул, что бокс учит находить силы подниматься после нокдаунов и что побеждают всегда самые волевые и крепкие духом. Турнир, по его словам, является данью памяти и уважения тем, кто защищал Родину. На неделю проведения соревнований Хабаровск стал мировой столицей бокса.
