В Хабаровске завершился международный турнир по боксу

Глава региона поздравил спортсменов и отметил символичность проведения состязаний в год спорта. Он подчеркнул, что бокс учит находить силы подниматься после нокдаунов и что побеждают всегда самые волевые и крепкие духом. Турнир, по его словам, является данью памяти и уважения тем, кто защищал Родину. На неделю проведения соревнований Хабаровск стал мировой столицей бокса.