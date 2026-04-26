Миронов: современные школьники не умеют учиться

Председатель партии «Справедливая Россия» заявил, что они не знают очень многих вещей.

Источник: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Современные школы готовят неграмотных детей, которые не умеют учиться. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Я сейчас скажу жестко, пускай на меня не обижаются, сегодня школа готовит недоумков, я не буду говорить другие слова. Они неграмотные, они очень многих вещей абсолютно не знают. И самое печальное, они не могут учиться, они не умеют это делать», — сказал Миронов.

Из-за недостаточных общих знаний современным детям легче поверить недостоверной информации, считает он. «Они будут верить, что так оно и есть, тем более в гаджетах очень много всего говорится», — подчеркнул политик.

По его мнению, необходимо в том числе вернуть в школьную программу астрономию. «Вот у нас сейчас 65 лет полета Гагарина в космос. Не знают планет. Более того, не знают вообще, что, оказывается, Земля вокруг Солнца вращается, а не наоборот. Ничего не знают», — заключил председатель партии.

Депутат подчеркнул, что у учителей на хватает времени учить детей из-за бюрократической нагрузки. При этом педагоги за свою нагрузку получают «недостойную зарплату». «Давайте, чтобы зарплата учителей была минимум 200% от средней заработной платы в субъекте. Давайте разгрузим их от этой бюрократической нагрузки, которая сегодня существует. Дайте им возможность учить детей», — призвал Миронов.