Более 18 тысяч жителей Кировской области прошли обучение в школах здоровья

Школы здоровья для пациентов с хроническими заболеваниями работают в Кировской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». С начала этого года обучение в них прошли более 18 тыс. жителей региона, сообщили в управлении массовых коммуникаций области.
В школах слушателям рассказывают о хронических заболеваниях и о различных факторах риска их развития. Там также проходят практические занятия, на которых участники учатся самостоятельно помогать себе в критических ситуациях. Всего есть несколько видов школ, в том числе курсы для пациентов с сахарным диабетом и отказа от вредных привычек. А недавно в регионе на научно-практической конференции презентовали новые формы обучения — школы для пациентов с ишемической болезнью сердца, фибрилляцией предсердий, хронической обструктивной болезнью легких.
Занятия проходят в поликлиниках по месту жительства. Направление на них выдает лечащий врач в рамках диспансерного наблюдения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.